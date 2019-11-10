Москвичи рванули в Крым по рельсам. За два дня продано 10 тысяч билетов на полуостров

За двое суток с начала продаж железнодорожных билетов в Крым было раскуплено более 10 тысяч мест в поездах, следующих из Петербурга и Москвы.

Об этом 10 ноября пишет «Коммерсантъ». По данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», самую большую активность проявили жители Москвы и Подмосковья. Только за первые сутки продаж 8 ноября было выкуплено более 5 тысяч билетов.

Первый поезд в Крым с одноэтажными вагонами отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути – 43,5 часа. А уже с 24 декабря из Москвы в Симферополь начнут ходить двухэтажные поезда, они довезут до Крыма на 10 часов быстрее.

Как ранее сообщала «Фонтанка», петербуржцы тоже поспешили закупиться билетами на первые поезда в Крым. 8 ноября пользователи интернета столкнулись с трудностями — из-за ажиотажа сайт перевозчика и официальное приложение для продажи билетов работали с перебоями. Билеты на сайтах-посредниках продавались в среднем с 30%-ной наценкой.



