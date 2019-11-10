«Соколов истинно веровал в то, что является реинкарнацией Наполеона». Жена Невзорова прокомментировала знакомство с доцентом СПбГУ

Жена публициста Александра Невзорова, ипполог Лидия Невзорова прокомментировала в соцсетях страшную историю расправы над аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко.

«Содеянное профессором СПбГУ Олегом Соколовым потрясло, похоже, всех, кроме меня», – пишет Невзорова в Instagram.

По ее словам, она и ее муж не раз пересекались с доцентом Олегом Соколовым в общих компаниях.

«Уже тогда Соколов поражал меня глупостью и склонностью к примитивному садизму. Не к людям. К лошадям. И я никак не могла понять, почему все вокруг не видят, что он просто нездоров», – продолжает ипполог.





«Соколов истинно веровал в то, что является реинкарнацией, «вторым пришествием» Наполеона в этот мир. Вместе с мундиром и двууголкой. И все вокруг было для «Сира» ничтожеством и «мясом». Он, действительно, досконально изучил биографию Наполеона и вел себя именно так, как вел бы себя, по его представлению, Наполеон. Он – император, остальные – холопы, недостойные выносить его ночную вазу», – говорится в посте Невзоровой.

«Что я могу сказать. Из всех ныне живущих Наполеонов Соколов и правда самый "настоящий"», – завершается текст.

Напомним, муж Лидии Александр Невзоров за вчерашний день успел выставить на продажу и продать книгу Соколова с дарственной надписью за 19 тысяч рублей.