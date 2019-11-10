На границе двух районов в Петербурге «Лада» засветилась зелёным, подмяв под себя светофор

«Лада» не устояла на колёсах после столкновения с «Фиатом» на перекрёстке проспектов Луначарского и Культуры в Петербурге. Жертвой пал светофор.

Фотографии с места происшествия вечером 10 ноября публикуют очевидцы, добавляя, что аварии на перекрёстке двух оживленных улиц между Выборгским и Калининским районами не редкость. На этот раз там столкнулись «Лада» и «Фиат». У последнего помят капот, отечественному автомобилю повезло меньше. Он оказался в пешеходной зоне на крыше, под стеклом багажника лежал сбитый светофор, который продолжил работать.

Несмотря на позу вверх тормашками, пассажирам и водителю удалось выбраться невредимыми, в «Фиате», утверждают очевидцы, также никто не пострадал.



