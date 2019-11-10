Британские спецслужбы секретно защитили телефоны парламентариев от русских хакеров

О секретной операции британской контрразведки сообщает на весь мир таблоид The Mirror. Он утверждает, что MI5 без лишней огласки предприняла масштабные действия по защите телефонов депутатов Палаты общин от российских хакеров.

Журналисты пишут о том, что некоторое время назад на телефонные номера ряда народных избранников были совершены хакерские атаки. После этого началась операция, на время которой депутатам запретили пользоваться своими личными телефонами и компьютерами.

Также политикам, к которым проявили интерес взломщики, посоветовали не трубить в парламенте о хакерах. По словам одного из источников газеты, ему сообщили о «согласованной попытке взлома его банковских счетов со стороны другого государства». Подразумевается, что речь идет о России.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него очень «позитивная политика» в отношении России. А его оппоненты обвинили Джонсона в том, что он намеренно не разрешает публиковать доклад о вмешательстве Москвы в политику королевства.



