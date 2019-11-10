За два дня водолазам в Мойке не удалось найти ничего, кроме черепа неизвестного человека

Поисковые работы в Мойке, где предположительно утоплены останки аспирантки Анастасии Ещенко, продолжились днем 10 ноября и не увенчались успехом. Водолазы исследовали поверхность воды и дно у Фонарного моста, продолжать будут дальше по течению.

За сотрудниками поисково-спасательного отряда возле здания Следственного комитета наблюдал фотограф «Фонтанки». Несколько человек курсировали по реке от Фонарного до Почтамтского моста на катере, еще один водолаз обследовал дно в ста метрах от места работы следователей.

В пресс-службе СК «Фонтанке» сообщили, что из воды 9 ноября достали череп неустановленного человека (Анастасии он не принадлежит), никаких других останков в реке не нашли.

Источники «Фонтанки» в правоохранительных органах добавили, что доцент Олег Соколов топил части тела своей жертвы в три захода. Пакет с руками он пытался притопить палкой уже сильно пьяный, поэтому поскользнулся и упал. Два других пакета, вероятно, уплыли существенно дальше по течению – с момента их погружения в воду до старта поисков прошло не менее шести часов. Кисти жертвы отвезли вместе с Соколовым в больницу, где их и нашли полицейские. А в квартире ученого на набережной Мойки, 82, обнаружили голову девушки.





Накануне за работой спасателей следили и журналисты «Фонтанки», при них из воды достали несколько черных пакетов но,, вероятно, в них нашли совсем не то, что рассчитывали. Позже сообщалось, что на дне обнаружили скелетированные останки неизвестного человека, погибшего давно.

Аспирантка Анастасия Ещенко была застрелена из обреза ночью 7 ноября, ее тело доцент СПбГУ расчленил и сбросил в реку через двое суток. Пара несколько лет сожительствовала, вместе публиковала научные труды об эпохе Наполеона и бывала во Франции, оба занимались реконструкцией. Родные жертвы убийства считают основным мотивом ревность со стороны 63-летнего кандидата наук. По их словам, последние месяцы жизни Анастасия говорила о нем с ненавистью.