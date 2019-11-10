Завтра Меркурий может оставить незадачливых астрономов без глаз. У него на это есть 60 минут

Меркурий пройдет по диску Солнца 11 ноября, сообщили в Санкт-Петербургском планетарии. Земля, Меркурий и Солнце выстроятся в одну линию, и земляне смогут наблюдать транзит средней планеты — редкое астрономическое явление. В следующий раз такое можно будет увидеть только в 2032 году.

Меркурий примерно в 190 раз меньше видимого с Земли Солнца, поэтому рассмотреть его движение можно будет только в телескоп. Астрономы предупреждают, что инструмент должен иметь специальный солнечный фильтр, иначе наблюдатель ослепнет.

«В телескоп или бинокль Солнце становится в сто тысяч раз ярче, чем оно светит нам в небе, так что для окончательного и бесповоротного повреждения глаз достаточно будет лишь долей секунды», – предупреждают в планетарии.

Но любознательных и недальновидных может спасти ноябрьское небо. Все риски будут сведены на нет, если юго-западный горизонт закроет облачность. Меркурий коснётся Солнца в 15:35 по московскому времени и будет ползти по диску около 7 часов. Правда, уже через час после начала этого процесса солнце в Петербурге зайдёт.



