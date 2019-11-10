«Акт мести русским». ФСБ известно, что стоит за доставкой 135 килограммов взрывчатки в Петербург и Москву

Спецслужбы, полиция, метрополитен и торговые центры получили серию писем о скорых терактах. В текстах прямо прописаны исполнители – реально существующие лица.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, электронное воззвание с заголовком «Акт мести русским» содержит информацию о возможных взрывах в Петербурге и Москве.

«Нами доставлена партия взрывчатого вещества массой 135 кг, из которого изготовили 15 взрывных устройств... Нами подготовлено семь баллонов из-под сжиженного пропана-бутана бытового, наполненных...» – и далее авторы перечисляют компоненты взрывчатки, уверяя, что она заложена в петербургских ТРК «Галерея», «Жемчужная плаза», столичном «Европейском» и других.

Ответственность за будущие теракты, судя по тексту письма, брали четыре человека.





Письмо отправлено с адреса: lsselezneva@yandex.ru, зарегистрированного на жительницу Москвы Ладу Селезневу – дочь столичного адвоката Сергея Селезнева. Внизу письма она подписана как «Шахидка».

Почтовый адрес самого Сергея Селезнева тоже хорошо известен в Петербурге. Три дня назад с него в метрополитен пришло обещание взрывов на станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания». В УМВД Адмиралтейского района возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте, но Селезнева признавать подозреваемым не спешат. На это есть причины.

Сергей Селезнев и его дочь, если верить всем письмам, отправленным с их адресов, являются неуловимыми подрывниками, порнодельцами, сутенерами и членами международной преступной группировки.

«Моя слава как террориста № 1 началась после того, как я стал представлять интересы ЗАО «Тверской нефтеперерабатывающий комплекс» (ТНПК) – проекта по строительству завода, – говорит Селезнев. – В письмах часто упоминаются в качестве организаторов терактов основатель предприятия и его супруга».

По словам Селезнева, проектной документацией на еще не построенный ТНПК интересовались представители нефтебизнеса, и после категорического отказа передать амбициозный бизнес-проект владельца предприятия вынудили уехать из страны, а Селезневу и его дочери взломали электронную почту и уже в течение полутора лет шлют от их имени террористические письма или предложения непристойного содержания. За полтора года его проверили на причастность к заминированию самолетов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, железнодорожного вокзала и супермаркета в Минске, многочисленных ТРК в российских городах. Ни одна информация не подтвердилась. Некоторые европейские страны внесли Селезнева в список лиц, причастных к международной преступной деятельности, а США – как сутенера. МИД России направляло в Италию ноту с просьбой предоставить основания для включения Селезнева в список. Адвокат с нетерпением ждет ответа.