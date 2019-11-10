«Дунайская» и «Проспект Славы» снова текут. Пассажиры переживают

О протечках на новых станциях Фрунзенского радиуса сообщают пассажиры петербургского метро.

Первые фотографии появились в соцсетях вчера, 9 ноября. «На станции «Дунайская» сплошь протечки. Такими темпами размоет быстро», – написал автор поста в группе «ДТП и ЧП. Неизданное». В доказательство он приложил фотографии мокрых стен и пола вестибюля, белесые следы подтеков остались на мраморной облицовке.

То же самое происходит на новой станции Купчино «Проспект Славы», снимки выложены сегодня, 10 ноября.





В пресс-службе петербургского метрополитена отказались комментировать ситуацию, отметив, что готовы отвечать в рабочий день и по редакционному запросу.

Напомним, что «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открыли 3 октября 2019 года. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. Но даже к отложенному открытию все проблемы решить не успели: через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.