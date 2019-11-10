Литовцы, которых негостеприимно встречают в Петербурге, с ножом отобрали у горожанина машину

Житель Петербурга остался без автомобиля после встречи с двумя иностранцами неподалеку от станции метро «Новочеркасская» днем 9 ноября. Обидчиков задержали как нарушающих общественный порядок хулиганов.

По информации «Фонтанки», двое молодых людей подошли к припаркованной на Малоохтинском проспекте, 16, KIA около четырех часов дня. 25-летнему владельцу автомобиля показали нож и словами объяснили, что с ним будет, если ключи от машины он добровольно не отдаст. В заявлении молодой человек указал на обидчиков как на светловолосых мужчин то ли с молдавским, то ли с литовским акцентом.

Ближе к шести часам вечера на Новочеркасском проспекте за аморальное общественное поведение были задержаны двое граждан Литвы. Они получили административные протоколы за мелкое хулиганство, а когда в кармане одного из них нашли нож, стало ясно, где и похищенный автомобиль. Его вернули владельцу, а иностранцев задержали на двое суток как подозреваемых по уголовному делу.

Несколько дней назад в одном из самых читаемых изданий Прибалтики вышла статья литовского журналиста с описанием его визита в Северную столицу. Он рассказал о грубом обращении, хмурых горожанах, хамстве и небезопасном городе.



