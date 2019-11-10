Самогонный аппарат сгорел, но не взрывался. На бульваре Красных Зорь потушили пожар в коммуналке

В трехкомнатной коммуналке в Невском районе утром 10 ноября тушили пожар, выгорели 24 квадратных метра кухни и коридора. Очевидцы сообщили, что один из жильцов гнал самогон на дому, но аппарат в какой-то момент не выдержал нагрузок и взлетел на воздух. В петербургском МЧС версию взрыва самогонного аппарата на бульваре Красных Зорь опровергли.

«Очаг возгорания находился на полу рядом с газовой плитой, – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. – На месте очага был обнаружен сосуд, похожий на самогонный аппарат. Судя по внешним признакам, он не был поврежден, следов разгерметизации аппарата нет. В настоящее время специалисты прорабатывают различные версии случившегося».

В ликвидации пожара в Невском районе приняли участие 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Владельца аппарата увезли на скорой.



