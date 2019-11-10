«Момент посадки на мель точно был». Пассажир «Принцессы Анастасии» поспорил с перевозчиком

Паром «Принцесса Анастасия», который 7 ноября не смог вовремя покинуть Стокгольм, все же имел опасный контакт с берегом. Так утверждает читатель «Фонтанки», который находился на борту.

«7 ноября мы вернулись на паром из Стокгольма, около восьми вечера с небольшой задержкой отплыли, около 21 часа пошли на ужин и сели перед окнами, которые смотрели вперед на носовую часть корабля, – рассказал мужчина. – Под конец ужина внезапно погас весь свет, остались подсвеченными только таблички «Выход». Свет зажигался на секунду и гас снова, но люди без паники продолжали ужинать. Но при этом паром начал сдвигаться носом в берег. Но скорости не было, двигатели не работали. Было понятно, что судно может остановиться только за счет реверсного хода двигателя, других тормозов не было. Потом мы почувствовали, что паром чего-то коснулся, ощущение было как на лодке, когда она упирается в песок у берега. Причал был совсем рядом с паромом, что видно на фотографиях с верхней палубы. Видимо, капитан решил, что упереться достаточно укрепленным носом в берег лучше, чем удариться бортом. Совершенно точно момент посадки на мель был, что сейчас отрицает перевозчик».

Далее, по словам пассажира, к парому подплыли шведские корабли береговой охраны, которые оцепили неподвижный паром, стоящий поперек канала, и подсветили его. На берегу в это время появились пожарные и скорая помощь.





«Потом нам перекинули какой-то кабель и, видимо, от него запитали паром, – говорит мужчина. – А потом отбуксировали на середину канала и обратно в Стокгольм мы шли своим ходом. Ночевка в Стокгольме была без вентиляции — видимо, ее отключили, так как это достаточно энергоемкая система. Команда пыталась потом загладить то, что мы так и не попали в Хельсинки, — нам устроили скромный, но бесплатный обед, всем выдали воду и объявили, что в каждую каюту будет доставлена уже заполненная претензия, по которой можно получить назад 30% стоимости каюты либо бесплатное путешествие в Хельсинки из Петербурга».

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», 7 ноября паром «Принцесса Анастасия», по данным компании-перевозчика MOBY SPL, застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В стокгольмских СМИ ранее появилась информация о том, что паром сел на мель. Но в компании-судовладельце эту версию опровергли.