Лунев не попал в заявку на матч «Зенита» с тульским «Арсеналом»
Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на выездной матч 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
«Зенит» появится 10 ноября на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси.
Отметим отсутствие в заявке «Зенита» вратаря Андрея Лунева. Ранее сообщалось, что голкипер получил травму.
Матч стартует в 14:00 по московскому времени.
«Зенит» после 16 туров занимает первое место с 33 очками. «Арсенал» идет на восьмой строчке с 19 очками.