Петербуржец готовился въезжать в новую квартиру, но теперь ему негде мыться. Из ванны украли душевую кабину и раковину

Свежеотремонтированная ванная комната в новостройке Пушкинского района Петербурга оказалась опустошенной ночью 9 ноября. Сантехнику увезли на «Ладе».

По информации «Фонтанки», хозяин-химик готовился к переезду в квартиру на Переведенской улице в Шушарах. В очередной раз проверить готовность ремонта он приехал около девяти утра 9 ноября. Зайдя в ванну, он, вероятно, поморщился и озадаченно почесал лоб – там не оказалось ни душевой кабины, ни раковины, ни даже смесителей. Ущерб он насчитал почти в 50 тысяч рублей и указал на вероятного виновника – 37-летний мужчина мог увезти из квартиры сантехнику на красной «Ладе».



