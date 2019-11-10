Водолазы снова спустились в Мойку. Из воды достали не все утопленные доцентом Соколовым части тела аспирантки

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

На набережной Мойки в Адмиралтейском районе Петербурга возобновилась поисковая операция по обнаружению останков аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Тело девушки доцент Олег Соколов утопил почти полностью.

Поисково-спасательный отряд продолжил работы по поиску останков убитой доцентом СПбГУ сожительницы утром 10 ноября. Водолазы снова спустились в Мойку неподалеку от 82-го дома по набережной, где жил историк Соколов.

По информации «Фонтанки», упавшего в Мойку доцента вытащили из воды около пяти утра 9-го числа. Оперативники приехали в больницу, куда его доставили с переохлаждением, через несколько часов, тогда они и заглянули в его рюкзак. Там были обнаружены кисти рук, дома у доцента – голова. От всех остальных частей тела он успел избавиться.





Кроме того, в квартире нашли мешки для мусора, скотч, два топора, нож, пилу, веревки. На полу лежали четыре гильзы. Установлено, что аспирантку Соколов застрелил из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, так называемой мелкашки. Его используют, например, в школьных тирах и ДОСААФ.

Вчера поздно вечером во время поисковых работ были найдены нижние конечности. Водолазы работали весь день и кроме частей тела жертвы Соколова под окнами здания, где расположен Следственный комитет, обнаружили скелет другого человека.

Анастасия Ещенко, по словам Соколова, была убита в ночь на 7 ноября. Девушку и специалиста по истории Франции времен Бонапарта связывали романтические отношения, по словам друзей убитой, они были вместе с 2015 года. Поводом для убийства родные считают ревность со стороны кандидата наук. Девушка не единожды пыталась разорвать отношения и говорила, что доцента ненавидит.