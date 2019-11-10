Видео: Строитель сел в ковш экскаватора, чтобы спасти собаку из ледяного озера

Строители спасли пса из озера Шарташ в Екатеринбурге. Ночью один из рабочих залез в ковш экскаватора и вытащил из воды окоченевшее и обессиленное животное.

Видео спасения утром 10 ноября опубликовало издание Е1. Как рассказали журналисты, собака провалилась под лед на Шарташе метрах в двадцати от берега и барахталась в воде около 40 минут. Она обессилела в борьбе за жизнь, но так и не смогла самостоятельно выплыть. Было около трех часов ночи, работавшие на берегу строители уже собирались ставить технику на стоянку, но услышали лай. И решили прийти четвероногому на помощь.

«Сначала они хотели подползти к собаке с веревкой и вытащить ее, потом попытались экскаватором прорубить во льду путь к берегу для животного. И в конце концов спасатели решили посадить человека в ковш экскаватора и поднести его к тонущей собаке», – рассказывает портал.

Операция прошла успешно: человек в ковше вытянул пса из полыньи.





«Лёха – красавчик!» – прокомментировал его действия за кадром напарник.

E1.RU

На берегу с лап и шерсти спасенного отбили лед и посадили в машину, чтобы отогреть. Когда собаке полегчало, она убежала. Директор Шарташского парка Артур Зиганшин, на чьей территории произошла спасательная операция, пообещал наградить неравнодушных рабочих.