Под Петербургом угнали внедорожник с гигантским псом внутри

Внедорожник за три миллиона рублей угнали во Всеволожском районе области. Горе хозяйки усугубилось тем, что в салоне был домашний любимец – бернский зенненхунд по кличке Буржуй.

Как сообщает 10 ноября издание 47news, черный Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска похитили с парковки в деревне Оранжерейка, пока 51-летняя местная жительница ходила в магазин. Вернувшись к пустующей стоянке, женщина с ужасом поняла, что угонщики украли транспортное средство вместе с огромной пастушьей собакой в салоне. Автовладелица быстро набрала полицию.

Впрочем, часть истории разрешилась счастливо. Самое дорогое – черно-бело-рыжего Буржуя – через час нашли в Невском лесопарке, в паре километров от магазина. Злодеи отпустили пса.

Теперь осталось найти внедорожник.





Напомним, похожая история случилась в Ленобласти в апреле этого года. В Синявино-1 налетчики вытолкали из Suzuki 81-летнего пенсионера и уехали на машине, прихватив таксу Степу. Там тоже был счастливый финал: машину засекли в Псковской области, остановили и вернули и транспорт, и животное хозяевам.