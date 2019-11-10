Под петицией о наказании для руководства СПбГУ подписались более 200 человек. Активисты возлагают ответственность за гибель аспирантки на ректорат

Более 200 подписей собрала созданная в Сети петиция, авторы которой призывают отстранить от должностей и привлечь к ответственности руководство СПбГУ после гибели историка Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался доцент вуза Олег Соколов. Заодно активисты хотят наказания для отдела полиции, куда на Соколова жаловалась другая его ученица.

На момент выхода новости днем 10 ноября петицию на портале change.org подписали 224 человека. Подписи собирают со вчерашнего дня, когда стало известно о чудовищной расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко. В убийстве и расчленении тела молодого ученого подозревается ее научный руководитель, он же сожитель, доцент исторических наук СПбГУ Олег Соколов.

Авторы петиции утверждают: Соколов не впервые рукоприкладствует. Еще в 2008 году на него в 43-й отдел полиции Петроградского района заявила студентка. Она написала, что якобы была жестоко избита дома у преподавателя.

«На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», – говорится в тексте, фотографии которого есть в распоряжении «Фонтанки».





Также авторы петиции припоминают факт избиения студента на лекции Соколова 2 марта 2018 года.

«По фактам вышеупомянутых происшествий поступали неоднократные заявления, как в правоохранительные органы, так и в СПбГУ, на имя ректора СПбГУ, на имя директора Института истории СПбГУ и даже в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина», – говорится в воззвании.

Но никаких мер принято не было.

Авторы петиции требуют отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову, а также провести проверку их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета. Хотят проверки и для сотрудников 43-го отдела полиции, не давших хода заявлению студентки в 2008 году.