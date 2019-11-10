Лжеминеры требуют с «Ленты» 5 биткоинов именем спецназа ФСБ. Под угрозой магазин в Подмосковье, но проверяли петербургский

Электронное письмо с временного почтового ящика, содержащее угрозу взрыва, пришло в адрес сети гипермаркетов «Лента» днем 9 ноября. В нем обещали полуторакилограммовое СВУ и молчание.

Как стало известно «Фонтанке», электронное письмо в один из офисов «Ленты», расположенный на Таллинском шоссе, пришло в полдень с адреса, который начинается с russianspecialforces (российские спецвойска). Представились вымогатели группой «Вымпел» (элитное подразделение ФСБ), потребовали пять биткоинов, это около 2,5 млн рублей, приложили и номер электронного кошелька для перевода. Если виртуальных денег не дождутся, написали «контрразведчики», то до конца года в одном из магазинов на территории Московской области будет заложено самодельное взрывное устройство весом 1,6 кг. В случае положительного решения вымогатели обещали «полную конфиденциальность».

Взрывотехники проверили магазин в Петербурге, ничего опасного там не нашлось.



