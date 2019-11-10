«Народный праздник». Начальник ГУ МВД по Петербургу поздравил коллег в видео

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел видеообращением. Ролик – необычный формат для петербургского главка – опубликован на официальном сайте ведомства в ночь на 10 ноября.

Плугин отметил, что личный состав главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «достойно отвечает на вызовы преступности», а также поблагодарил ветеранов за их вклад в борьбу с криминалом и воспитание молодого поколения.

«Выражаю слова признательности матерям, вдовам и родным сотрудников ОВД, сыновья и мужья которых не вернулись домой и отдали свою жизнь за нашу безопасность при исполнении служебного долга, – сказал Роман Плугин. – Сегодняшний праздник не только для тех, кто, не щадя себя, служит родине. Он давно стал поистине народным праздником».





Петербургская полиция начала осваивать новый для себя жанр видеообращений накануне, 9 ноября. В Адмиралтейском УМВД сняли музыкальный ролик о том, у России есть защита в лице «поколения долга, поколения чести», то есть сотрудников МВД.