В Сиднее россиянина искали с вертолетами и спецназом, а нашли мертвым

В Австралии завершены поиски россиянина, подозреваемого в убийстве местного предпринимателя. Его искали с вертолетами, спецназом и собаками и нашли мертвым.

Как сообщает 10 ноября ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC, в Сиднее 6 ноября произошло убийство. Предположительно, 49-летний Владимир Кондаков из России с ножом напал на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке. Пожилой бизнесмен погиб. Был также тяжело ранен сын строителя, но тот выжил и находится в больнице.

После поножовщины россиянин сбежал с места преступления, его искали, причем широкомасштабно: с вертолетами, спецназом и служебными собаками.

Живым Кондакова так и не нашли. Когда его обнаружили в районе Тарен Пойнт, мужчина был мертв. Но что стало причиной смерти, пока неизвестно.



