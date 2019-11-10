Гонка на мокрой КАД закончилась в кювете

Гонка на мокрой кольцевой автодороге на юге Петербурга закончилась в кювете. Помощь медиков потребовалась двоим.

По информации УГИБДД по городу и области, авария произошла в 01.45 десятого ноября на 61-м км КАД на территории Фрунзенского района. 26-летний водитель Hyundai Solaris, неверно выбрав скорость движения на мокрой дороге, совершил наезд на препятствие и, как следствие, оказался в кювете.

И сам водитель, и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.



