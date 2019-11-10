«Вольво» атаковал дом на Васильевском после удара на перекрестке

Серьезное ДТП произошло утром 10 ноября на Васильевском острове в Петербурге. На пустой в воскресенье дороге два автомобиля столкнулись так, что один отрикошетил в дом.

О происшествии в половине десятого утра сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

«На пересечении Среднего проспекта В. О. и 14/15-й линий В. О. «Вольво» выходил из поворота 14/15-й линии, и в него врезалась белая машина, «Вольво» врезался в дом, отскочил и вылетел на дорогу», – пишет свидетель, отмечая, что обошлось без жертв и ранений.





Напомним, что в сентябре на Васильевском машина также атаковала здание – правда, было это на Малом проспекте. По странному стечению обстоятельств тот же дом таранил автомобиль и в июле.