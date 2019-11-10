Атлантический туман окутал Петербург. В городе сыро, но тепло

Туманным выдалось воскресное утро 10 ноября в Петербурге. В частности, низкая видимость на юге города. Но, судя по онлайн-табло Пулково, на графике полетов такие метеоусловия пока не отразились.

Зато в городе на Неве хоть и сыро, но тепло. Термометры показывают сейчас +7. Ветер юго-восточный, он дует со скоростью 1 – 4 метра в секунду. По словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, благодарить за это петербуржцы должны активный атлантический циклон, почти в центре которого город оказался.



