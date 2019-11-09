«Университет гордится такими сотрудниками, как Соколов». История триумфа доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве

«Фонтанка» обратилась к некоторым деталям биографии историка по реконструкторскому прозвищу «Сир».

Фото с сайта spbu.ru

Известность преподавателя СПбГУ Олега Соколова выросла в геометрической прогрессии после того, как его с отрубленными женскими руками в рюкзаке выловили из реки Мойки в Петербурге. Интернет сразу же припомнил доценту подробности его жизни и издевательств над бывшей пассией, драки на лекциях и другие моменты.

Для начала короткая справка с сайта СПбГУ. Олег Соколов родился в июле 1956 года в Ленинграде. В 1979 году закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, затем сразу же поступил в Ленинградский государственный университет, который окончил с отличием в 1984 году. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию «Офицерский корпус французской армии в эпоху Революции, 1789–1799». С 2000 года работает в СПбГУ, периодически преподавая в Сорбонне в качестве приглашённого профессора.

В 2015 году Соколов в костюме Наполеона презентовал свою новую книгу «Испанская война и тайна тамплиеров». Университет широко освещал это событие, а тогдашний пресс-секретарь СПбГУ Алексей Заварзин отметил, что «университет гордится такими сотрудниками, как Олег Валерьевич Соколов, который сочетает в себе глубокий профессионализм ученого с энергией и энтузиазмом организатора и популяризатора науки».





Впрочем, через три года в стенах вуза произошло другое событие, из-за которого пришлось созывать комиссию по этике.

На одну из лекций Соколова, посвящённой эпохе наполеоновских войн, просочились противники преподавателя, которые вступили с ним в дискуссию. Не стерпев такой наглости, доцент снизошёл до оскорблений и попросил своих студентов вытолкать молодых людей вон, что те и сделали. Тогда СПбГУ вступился за Соколова и назвал случившееся «заранее спланированной акцией, направленной на дискредитацию лектора», тем не менее, вуз признал, что и их представитель нарушил нормы этики.

9 ноября 2019 года пресс-служба СПбГУ заявила, что университет шокирован произошедшим, и выразила соболезнования близким убитой.