Институт в Лионе с позором лишил членства доцента Соколова, подозреваемого в зверском убийстве ученицы

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении своей ученицы и возлюбленной, лишён статуса члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Об этом сообщили во французском институте.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно совершенном Олегом Соколовым. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши соболезнования семье жертвы», – цитирует заявление ученых вечером 9 ноября РИА Новости.

Ранее Российское военно-историческое общество, чьим членом Соколов являлся много лет, открестилось от ученого, удалило его имя с сайта и официально заявило, что никогда не имело с ним дела. При том, что председатель научного совета РВИО Владимир Чуров еще днем не отрицал своего знакомства с Соколовым.

Тем временем, подозреваемый Соколов, пообщавшись с адвокатом, принял обет молчания, ссылаясь на 51 статью Конституции. А в месте, где нашли пакет с останками девушки и выловили доцента, водолазы нашли старый скелет.



