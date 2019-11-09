Под окнами Следкома нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой женщине доцента Соколова; осталось понять – кто второй

Водолазные работы у Фонарного моста через Мойку удвоили количество уголовных дел об убийстве. Нашли останки не только расчлененной Анастасии, но и еще одного человека. На дне он пробыл долго, успел полностью разложиться.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», вечером 9 ноября поисковая операция в реке Мойка сумела удивить, казалось бы, уже ко всему готовых силовиков Петербурга. Вместе с конечностями молодой возлюбленной 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова водолазы обнаружили скелет неизвестного человека. Радиус поиска изначально был ограничен признательными показаниями именитого ученого – напротив его дома под номером 82 и практически под окнами Следственного комитета, который с жилищем Соколова соседствует.

По информации «Фонтанки», находке оперативники не обрадовались. Процедурно теперь необходимо возбуждать заведомо «глухое» уголовное дело об убийстве, устанавливать личность и начинать прочие оперативные и следственные действия. «Отпразновали», – огрызаются сыщики накануне Дня сотрудника МВД.

Подозреваемый в убийстве и расчленении своей сожительницы Анастасии Ещенко после беседы с адвокатом решил воспользоваться конституционным правом не свидетельствовать против себя. Ранее он расказал следствию, как в ссоре убил женщину, а потом пилой отчленил ее ноги, руки и голову. Выбросить в Мойку Соколов успел только первый пакет. Во время второго захода, будучи уже здорово пьяным, сам упал в реку. Его вытащили вместе с рюкзаком и руками любимой женщины. Исследователь наполеоновской эпохи также сообщил, что собирался покончить с собой: в мундире Наполеона Бонапарта и на глазах посетителей Петропавловской крепости.





Откровенность Олега Соколова сошла на нет после беседы с адвокатом. Александр Почуев подтвердил «Фонтанке» явку с повинной, но попросил не спешить с выводами.

«История хоть и выглядит жуткой для общественности, но нам есть с чем разбираться. Везде есть свои скелеты в шкафу», – сказал защитник доцента.

В Санкт-Петербургском госуниверситете «Фонтанке» сказали, что шокированы произошедшим. А Российское военно-историческое общество, чьим членом Соколов являлся много лет, открестилось от ученого, удалило его имя с сайта и официально заявило, что никогда не имело с ним дела. При том, что председатель РВИО Владимир Чуров еще днем не отрицал своего закомства с Соколовым.