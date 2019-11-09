«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей ученицы и любовницы, к вечеру 9 ноября находится в больнице и молчит. После явки с повинной он решил воспользоваться конституционным правом не давать показаний.

Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Соколова Александр Почуев. Его клиент еще находится в больнице, состояние не критическое, но вызывает вопросы. Что касается линии защиты, то президент международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» отметил, что по рекомендации защитников была оформлена явка с повинной, ученый дал признательные показания, но далее предпочел воспользоваться 51 статьей Конституции и больше ничего не говорить.

«История хоть и выглядит жуткой для общественности, но нам есть с чем разбираться. Везде есть свои скелеты в шкафу», – добавил Почуев.

Вероятней всего, еще минимум один день Соколов пробудет в больнице. Меру пресечения ему избирать планируется в понедельник, 11 ноября.

Соколова подозревают в расчленении и попытке утопить части тела своей любовницы в Мойке утром 9 ноября. По словам самого же доцента, аспирантка Анастасия Ещенко была убита выстрелом 7 ноября, почти двое суток тело пролежало в квартире доцента, после чего 63-летний историк купил пилу и попытался от тела избавиться. Позже он планировал избавиться и от себя – в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости. С 24-летней девушкой он сожительствовал несколько лет, поводом для убийства могла послужить ревность, но версии расходятся – либо у Ещенко были вопросы к возлюбленному и его дочерям от первого брака, либо молодая особа позволяла себе проводить время в компании сверстников.



