Анкара сообщила о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом. Обсуждали Сирию

О телефонных переговорах президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина сообщила вечером 9 ноября администрация турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который [был подписан] 22 октября», – цитирует заявление Анкары ТАСС.

Турецкая сторона рассказала, что лидеры обсудили «развитие двусторонних отношений и шаги, которые необходимо предпринять для увеличения торгового оборота».

В конце октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Так, речь шла о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.



