В Петербурге установят памятник Калашникову

Справка:

Первые поступления в музей оружия Калашникова состоялись 60 лет назад – еще в 1959 году. На протяжении многих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов. Помимо этого он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного, а также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов в настоящий момент представлены на экспозиции и доступны для обозрения посетителей.

10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова.