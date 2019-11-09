В Петербурге установят памятник Калашникову
В Петербурге установят памятник конструктору оружия Михаилу Калашникову. Он появится на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ на Петроградской стороне.
«Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября», – рассказали «Фонтанке» 9 ноября в Западном военном округе.
Автор скульптуры – москвич Владимир Курочкин, Калашникова он изобразил сидящим на скамье в фронтовой гимнастёрке. В руках оружейник держит разработанный им автомат.
Выбор места связан с тем, что в Военно-историческом музее хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова как боевого, так и опытно-экспериментального, в том числе – самые первые конкурсные образцы, на которых он оттачивал свой конструкторский талант.
Справка:
Первые поступления в музей оружия Калашникова состоялись 60 лет назад – еще в 1959 году. На протяжении многих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов. Помимо этого он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного, а также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов в настоящий момент представлены на экспозиции и доступны для обозрения посетителей.
10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова.