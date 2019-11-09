МИД РФ надеется, что на Петровском разведение сил между Киевом и ДНР не закончится

Постоянное представительство России при ОБСЕ прокомментировало процесс возобновления разведения сил между Украиной и ДНР, который начался в Петровском 9 ноября.

«Сегодня на участке разведения в Петровском Киев и Донецк возобновили отвод сил и средств. Эти действия должны были начаться еще в октябре, но были отложены более чем на месяц из-за саботажа ВСУ. Сейчас там важно добиться полной демилитаризации при плотном мониторинге СММ ОБСЕ. Надеемся, что Киев без дальнейших задержек будет следовать согласованному в минской Контактной группе графику разведения», – приводит цитату телеграм-канал МИД РФ.

Окончание этих мероприятий завершает весь процесс разведения сил и средств в пилотных зонах безопасности – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. На двух пунктах войска развели почти сразу, но позднее снова заняли позиции. Попытки возобновить отвод начали предприниматься лишь летом 2019 года.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе – условие для саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги для урегулирования конфликта в регионе.



