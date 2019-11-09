Возле Покровской больницы забил фонтан. Из-за прорыва в палатах остывают батареи

Около Покровской больницы на Большом проспекте Васильевского острова прорвало трубу отопления. Как сообщает читатель «Фонтанки» вечером 9 ноября, из-под земли забил фонтан воды и грязи. Как видно на фото, он достигает третьего этажа.

«В палатах батареи холодные», – отмечает пациент медучреждения.

Фото: Читатель «Фонтанки» Федор

В «Теплосети Санкт-Петербурга» на момент публикации не прокомментировали причины и перспективы устранения аварии.





Ранее на этой неделе гейзер с горячей водой фонтан кипятка с трёхэтажный дом можно было наблюдать на улице Вавлова.