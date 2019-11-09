В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, это ноги молодой женщины.

Обновлено. К 20.30 оперативные службы закончили работы в акватории Мойки и покинули набережную.

Напомним, доцент исторической кафедры СПбГУ, крупнейший специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов задержан по подозрению в убийстве своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко. 63-летний ученый сообщил, что застрелил во время ссоры женщину 7-го числа. Затем начал расчленять тело, чтобы избавиться от него. По его словам, первым делом он отрезал ноги девушки и выбросил пакет с ними в Мойку. В момент, когда мужчина пытался утопить там же руки ученицы, он спьяну упал в воду, при спасении его и задержали.



