Сотрудники Адмиралтейского УМВД записали ролик к профессиональному празднику. Но сегодня им не до веселья

Петербургская полиция решила творчески подготовиться к профессиональному празднику и, кажется, впервые сняла музыкальный ролик про то, как «наша служба и опасна, и трудна». Креативом отличилось Адмиралтейское УМВД, на территории которого, по иронии судьбы, совершено одно из самых жутких преступлений последних лет.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации будет отмечаться завтра, а сегодня, 9 ноября, в официальном аккаунте ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области появилось музыкальное поздравление коллегам от сотрудников УМВД Адмиралтейского района. Авторы спели песню Дениса Майданова «Поколение чести», которую еще иначе прозвали гимном спецслужб. Видеоряд представляет из себя нарезку будней и праздников стражей правопорядка, которая происходит на фоне красивейших видов Северной столицы – Адмиралтейской полиции с локацией повезло.

Впрочем, сегодня сотрудникам районной полиции не до веселья. На их территории совершено одно из самых жестоких убийств последних лет. В доме №82 по набережной реки Мойки убита и расчленена 24-летняя выпускника истфака СПбГУ Анастасия Ещенко. В совершении злодеяния подозревается ее научный руководитель доцент Олег Соколов.



