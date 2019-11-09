Из состава научного совета на сайте Российского военно-исторического общества удалили фамилию Соколова

Член научного совета Российского военно-исторического общества Олег Соколов исчез из рядов именитых историков на сайте организации. Фамилия подозреваемого в расчленении студентки-любовницы жителя Петербурга удалена.

Соколов, а его упоминание сохранилось в кэше Google, числился там президентом Общероссийского военно-исторического общественного движения. Фамилия историка значилась между начальником центрального архива Минобороны Игорем Пермяковым и начальником кафедры истории академии ФСБ Владимиром Хаустовым.

Председатель совета Владимир Чуров рассказал «Фонтанке», что видел новости о выловленном из Мойки человеке, но не догадывался, что причастным к истории с расчлененным телом мог быть Соколов. «Нет, ничего сказать не могу, это должны следственные органы разбираться», – добавил Чуров.

Соколова подозревают в убийстве его 24-летней сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко. На допросе доцент сознался, что застрелил ее из карабина еще 7 числа, почти двое суток тело пролежало в квартире на набережной Мойки, в это время туда приходили гости из числа друзей историка. В ночь на субботу он разрезал студентку, часть успел утопить в реке, но так как был пьян, не удержался на берегу и упал в воду вместе с рюкзаком, в котором лежали части женского тела. В случае если бы он смог избавиться от останков незамеченным, ученый якобы планировал покончить с жизнью в костюме любимого исторического персонажа - Наполеона Бонапарта.



