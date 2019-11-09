Благодаря ДТП на «Коле» нашелся петербуржец, которого ищут уже 4 года

Банальное ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти обернулось тем, что в участнике опознали находящегося в федеральном розыске. Жителю Купчино пришлось объяснять, почему он четыре года не показывается дома.

Около десяти вечера 8 ноября на Мурманской трассе, на территории Кировского района Ленобласти, произошло ДТП с участием Volkswagen Polo. Сама по себе авария не была чем-то выдающейся, но внимание дорожной полиции привлекла личность водителя. 63-летний житель Петербурга с 2015 года находится в федеральном розыске за Московским УМВД как утративший связь с родственниками. Примечательно, что живет мужчина в соседнем районе – он зарегистрирован на Будапештской улице.

Петербуржец объяснил свое видение стражам правопорядка, эту информацию донесли до искавших.



