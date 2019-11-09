Уфимец поджег мечеть, пока со спичкой в темноте искал муллу

В Уфе задержан подозреваемый в совершении поджога мечети «Хамза». Житель башкирской столицы в свое оправдание заявил, что злого умысла не было: он искал в темноте муллу с зажженной спичкой.

О раскрытии поджога 9 ноября сообщило МВД по республике Башкортостан. По информации ведомства, мечеть на улице Ю. Гагарина в микрорайоне Сипайлово полыхала еще 3 ноября. Прибывшие на место полицейские увидели признаки поджога и возбудили уголовное дело. Следы привели к 39-летнему местному жителю. Тот признался, что был в тот день выпивши, и когда, проходя мимо, увидел незапертые двери, решил зайти. А дальше было якобы так:

«Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя, – цитируем релиз МВД. – Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание».

В конце сообщения написано, что задержанный обо всем сожалеет.



