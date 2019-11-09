«Садистом, может, и не был, но…» О чем говорят в окружении сира Соколова, пока он готовится к аресту за расчленение любимой

Студенты СПбГУ, кружок бонапартистов и родные не могут поверить в членораздельный финал отношений солидного ученого и прелестной аспирантки.

Гореловский Андрей/ТАСС

Не удивила развязка только главного оппонента Олега Соколова – Евгения Понасенкова. Пока доцент СПбГУ на больничной койке обдумывает линию защиты от обвинений в чудовищном убийстве, его соперник по науке скачет по интернету с главной фразой всех времен, свойственной чаще женщинам с интуицей. Вспыльчивость и крутой нрав историка не были секретом для всего его окружения.

Давний враг Соколова, оппонент бонапартиста по «наполеоновским войнам», историк из МГУ Евгений Понасенков 9 ноября опубликовал на своей странице в Facebook пост из одной фразы: «Я предупреждал!» «Год назад я обратился к ректору СПбГУ и директору Института истории СПбГУ Абдулле Даудову с требованием уволить Соколова на том основании, что он опасен для общества, – пояснил он «Фонтанке». – Я предупреждал, что Соколов, возможно, убьет человека. В вузе знали давно, что он сожительствует с Настей Ещенко, вовлек ее в реконструкцию и заставлял называть «Сир». Его не уволили и на историю со студенткой не обратили внимания».

Практически все максимально близкие Соколову люди, которых удалось разыскать «Фонтанке», так или иначе от комментариев отказались. Директор института истории, по сути начальник Соколова Даудов, был категоричен, особенно услышав фамилию Понасенков. Так что узнать, отреагировали ли в университете на предостережение о возможном убийстве, изданию не удалось. Руководство вуза ограничилось признание в шоке и выразило соболезнования. На сайте вуза можно найти решение комиссии по этике от 2018 года, которую созывали после визита на лекцию Соколова якобы засланных Понасенковым слушателей. Тогда кандидат наук, решила комиссия, «вышел за рамки поведения, приличествующего научному сообществу». Тем не менее, вуз обозначил свою позицию в конфликте Понасенкова и Соколова и встал на сторону доцента признав, что молодые люди устроили провокацию.

Не захотел говорить, услышав, что звонят журналисты, и представитель Военно-исторического клуба «5-й Кирасирский полк Великой Армии» Сабир Еникеев. Те, кто следил за судьбой судебной и общественной «войны» Соколова с Понасенковым, подсказали, что с этим реконструктором историк практически дружил.





Студенты и рядовые реконструкторы позволили себе больше слов и эмоций, они же сменили высокопарное «сир» на молодецкое прозвище «Соколь». «Про него, как про человека сказать ничего не могу, только как про очень крутого специалиста, который очень много сделал для истории и реконструкции. Лекции у него были отличнейшие, он всегда все очень увлеченно рассказывал и слушали его с раскрытым ртом», – рассказал представитель движения Михаил и добавил, что теперь в сообществе опасаются за дальнейшую его судьбу. «Работы его не будут в обороте, и на костях будут плясать черти типа Понасенкова. И к историкам серьезным отношение будет соответствующее», – предрекает Михаил.

Своими впечатлениями делятся и читатели «Фонтанки». Фотографию из личного архива прислал в редакцию Александр. Снимок сделан в 2007 году во время реконструкции Малоярославецкого сражения. «Я счёл его одним из самых удачных кадров из всей съёмки этого события. Его решительный, как мне казалось, наполеоновский взгляд выражал весь драматизм происходящего. Удивительно, как судьба играет с человеком. Теперь эта фотография с сегодняшнего дня смотрится совсем по-другому», – написал он.

От Соколова уже открестились в Российском военно-историческом обществе, удалив с сайта его фамилию и расписавшись в амнезии. Соколова лишил должности институт в Лионе. Как известного бонапартиста и кавалера ордена Почетного легиона его ждали следующим летом на 250-летний день рождения императора. По нашим данным, имя Соколова включено в официальные списки гостей. Наверняка президент Франции Эммануэль Макрон разочарован. Если это не так – «Фонтанка» готова к опровержению.

«У него вечно были какие-то юные возлюбленные, регулярно производился рекрутский набор студенток», – рассказал в Instagram публицист Александр Невзоров. Автор «600 секунд» считает циничность одним из главных своих достоинств. В соцсети он опубликовал фото книги Соколова с автографом. А снимок подписал – «с дарственной надписью маньяка». Неудивительно, что в тот же вечер он продал труд доцента.

«Он великолепный лектор. Лучше на истфаке нет сегодня. Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. Один из крупнейших в России. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно. Я с ним по телефону один раз интервью брал для студенческой газеты. Он на меня кричал из-за сложного вопроса. Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме. Однако никто не думал, что он способен на такое убийство», – рассказал «Фонтанке» один из его студентов, Федор Данилов. Про роман историка с аспиранткой знали все, отметил молодой человек.

Депутат муниципального образования Малая Охта Василий Кулин тоже вспомнил Соколова как лектора и отметил, что тот подавал признаки «нетерпимости и невменяемости», и также добавил, что его отношения с Ещенко, которую он называл не иначе как Изабель, тайной не были. В сети можно найти видеоролики с лекциями доцента, практически на всех за компьютером в качестве ассистентки сидит юная бонапартистка.

Живущая в Германии подруга убитой Полина, с которой они познакомились пять лет назад в театральной студии СПБГУ, рассказала, что последний раз видела девушку 10 октября, и на тот момент она уже месяц как не жила со своим преподавателем. Их роман, по воспоминаниям выпускницы СПбГУ, начался в 2015 году. Анастасию привлекали регулярные поездки во Францию, знакомство с европейскими историками и возможность публиковать свои научные труды в соавторстве с именитым бонапартистом. Последнее время отношения испортились, Соколов ее ревновал, а Ещенко, уверяет подруга, прямым текстом говорила, что доцента ненавидит. Девушка делилась со сверстницей, что «сир» много пил, порой доходило практически до откровенного насилия. «Он, может, и не бил ее и не был садистом физически, но морально – точно», – уверяет подруга убитой.

В показаниях Соколов якобы упомянул, что это аспирантка ревновала его к дочерям, а убийство было совершенно в состоянии аффекта.

Публицист и блогер Дмитрий Пучков, в передаче которого Соколов обсуждал наполеоновские войны и судебную тяжбу с Понасенковым, рассказал, что на историка организовали травлю и у него серьезно сдавали нервы.

Параллельно с тем, как выяснялись детали убийства Ещенко, вспомнилась и история 10-летней давности. Тогда у Соколова якобы тоже был роман со студенткой, она планировала от него уйти, после чего была привязана к стулу, жестоко избита и чуть не ошпарена утюгом. В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии рукописного заявления девушки. Связаться с ней в настоящий момент не удалось.

Воплотить план до конца историку не было суждено, он подскользнулся и пьяный упал с Мойку вместе с отпиленными руками. Вместо красивой смерти на территории Петропавловской крепости в костюме Бонапарта в ближайшее время его ждет суд и, вероятно, ссылка, но не на остров святой Елены, а в Кресты.

Надежда Мазакина, Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»