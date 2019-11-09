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«Я предупреждал!» Оппонент доцента Соколова прокомментировал убийство ученицы и обвинил руководство СПбГУ в бездействии
Публицист Евгений Понасенков, известный своим конфликтом с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, заявил, что предупреждал руководителей вуза и исторического факультета об опасном поведении преподавателя.
«Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору института истории СПбГУ! Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что Соколов опасен! Почему они меня не послушали?!» – написал он на своей странице в социальной сети Facebook 9 ноября (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).
В видеообращении, размещенном на Youtube в сентябре 2018 года, Евгений Понасенков требует уволить доцента Олега Соколова из СПбГУ, ссылаясь на публичные обвинения в избиении со стороны студентки, а также видеоролики с потасовки на лекции преподавателя. Такое поведение «несовместимо с возможностью преподавать молодежи», говорит он.
В комментариях 9 ноября Евгений Понасенков также не исключил, что пока общественности не известно «о каких-то других кошмарах». «Я прошу полицию СПб проверить схожие случаи, происходящие в последние годы», – написал он.
Справка:
Напомним, доцент исторической кафедры СПбГУ, крупнейший специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов дал признательные показания в убийстве своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко. 63-летний ученый сообщил, что убил во время ссоры женщину пару дней назад. Затем начал расчленять тело, чтобы избавиться от него. В момент, когда мужчина пытался утопить в Мойке руки, он упал в воду, и его при спасении задержали.
В 2017 году московский историк Понасенков обвинил петербургского коллегу в плагиате. Оппонент заявил, что Соколов украл у него «концептуальный тезис–формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805–1815 гг.)». На ряде сайтов, в том числе и на личных страничках в соцсетях Понасенков нелестно прошелся по своему оппоненту, неоднократно назвав его лжецом и вором. Был суд, который москвич проиграл.
Публицист и блогер Дмитрий Гоблин Пучков, на канале у которого Соколов отвечал на реплики Понасенкова, заявил, что в последнее время Соколов был на нервах – и именно из-за истории с «плагиатом». «Ему натурально организовали травлю», - сказал Пучков.
В СПбГУ сообщили, что шокированы новостями о своем доценте и расчлененной ученице.
Подробности читайте в материале «Фонтанки».