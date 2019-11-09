«Я предупреждал!» Оппонент доцента Соколова прокомментировал убийство ученицы и обвинил руководство СПбГУ в бездействии

Публицист Евгений Понасенков, известный своим конфликтом с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, заявил, что предупреждал руководителей вуза и исторического факультета об опасном поведении преподавателя.

«Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору института истории СПбГУ! Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что Соколов опасен! Почему они меня не послушали?!» – написал он на своей странице в социальной сети Facebook 9 ноября (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).

В видеообращении, размещенном на Youtube в сентябре 2018 года, Евгений Понасенков требует уволить доцента Олега Соколова из СПбГУ, ссылаясь на публичные обвинения в избиении со стороны студентки, а также видеоролики с потасовки на лекции преподавателя. Такое поведение «несовместимо с возможностью преподавать молодежи», говорит он.

В комментариях 9 ноября Евгений Понасенков также не исключил, что пока общественности не известно «о каких-то других кошмарах». «Я прошу полицию СПб проверить схожие случаи, происходящие в последние годы», – написал он.



