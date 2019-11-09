Дмитрий Пучков: Историка Соколова пугали и травили

Обвинения в плагиате и длительное противостояние с московским публицистом Евгением Понасенковым могли негативно сказаться на психическом здоровье петербургского историка Олега Соколова, которого утром 9 ноября спасли из Мойки (вместе с отрубленными женскими руками в рюкзаке).

Как сообщил «Фонтанке» публицист и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), на канале у которого Соколов обсуждал наполеоновские войны и отвечал на реплики Понасенкова, в последнее время Соколов был на нервах – и именно из-за истории с «плагиатом».

«Ему натурально организовали травлю, звонили, говорили гадости ему и женщине его, расписали весь подъезд мерзостью, подкидывали всякую дрянь, пугали, – сказал Пучков нашему корреспонденту. – Однажды он пришел ко мне с вопросом, что делать: ему угрожали, что опубликуют некое заявление девушки, с которой у него вышел скандал с рукоприкладством. И через некоторое время, правда, опубликовали заявление – но не скан документа, не фото, а просто набранный текст. То есть, в моем понимании, травля была организована в циклопическом масштабе, задействованы [были] серьезные деньги, серьезные люди. Нервы ему трепали очень серьезно».

Блогер не подтвердил информацию о пристрастии доцента СПбГУ к алкоголю, о чем сегодня сообщили некоторые СМИ.





«Я-то его видел только на работе. Приходил всегда вовремя, человек пунктуальный и обязательный, крайне заинтересованный в том, чтобы материал готовый выглядел как следует. Я его с похмелья никогда не видел, а я чуткий к этому делу. При мне только кофе пил», – подчеркнул Пучков.

Напомним, доцент исторической кафедры СПбГУ, крупнейший специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов дал признательные показания в убийстве своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко. 63-летний ученый сообщил, что убил во время ссоры женщину пару дней назад. Затем начал расчленять тело, чтобы избавиться от него. В момент, когда мужчина пытался утопить в Мойке руки, он упал в воду, и его при спасении задержали.

В 2017 году московский историк Понасенков обвинил петербургского коллегу в плагиате. Оппонент заявил, что Соколов украл у него «концептуальный тезис-формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805–1815 гг.)». На ряде сайтов, в том числе и на личных страничках в соцсетях, Понасенков нелестно прошелся по своему оппоненту, неоднократно назвав его лжецом и вором. Был суд, который москвич проиграл.

С именем Соколова также связаны публичные обвинения в избиении со стороны студентки.

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