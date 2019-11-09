Вместо собачки. Моряки научили кита-белуху играть в регби

«Если вам не очень нравятся собаки, присмотритесь к белухе». С таким посылом разошлось 9 ноября по российским соцсетям видео того, как моряки играют в мяч с китом.

Умилительные кадры были сняты в Антарктиде, авторами ролика стали участники экспедиции на южноафриканском исследовательском судне Gemini Craft. На ролике мужчина бросает в воду мяч для регби, а кит плывет за ним и приносит в зубах обратно. И так несколько раз. Видно, что удовольствие получают от совместной игры и люди, и животное.

Изначально видео опубликовал в своем Facebook один из участников экспедиции, Алон Коуен. Он подписал его так: «Белуха празднует победу "Антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!» «Антилопами» на родине называют сборную ЮАР по этому виду спорта («Спрингбокс»), которая недавно завоевала Кубок мира по регби.

За несколько дней видео набрало более полутора миллионов просмотров.





Ранее «Фонтанка» опубликовала видео того, как белуха помогла растяпе-оператору, уронившему камеру в воду.