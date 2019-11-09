Перед расчленением тело Анастасии пролежало два дня. Доцент Соколов рассказал, как ему было трудно отрезать ноги любимой

Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов дал признательные показания. Он сообщил, что убийство произошло пару дней назад. Все это время тело женщины находилось в переполненной людьми квартире.

О следственных действиях с Олегом Соколовым сообщает 47news. Историк рассказал на допросе, что 24-летняя Анастасия Ещенко была убита из мелкокалиберного обреза ещё в четверг, 7 ноября. По уточненным данным, пара жила вместе в квартире дома 82 на Мойке. Предварительный мотив – ревность Анастасии к дочерям Соколова от первых браков.

Как пишет 47news, в пятницу Соколов принимал у себя друзей. Тело было спрятано, гости ничего не заметили. Следователям подозреваемый рассказал, что операция по сокрытию трупа началась в ночь субботы. Доцент купил пилу и первым делом отрезал возлюбленной ноги. От творимого его мутило. В качестве «противоядия» выпивал. Это и подвело Соколова: когда вторым заходом выкидывал в Мойку руки женщины, упал в реку вместе с рюкзаком.

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