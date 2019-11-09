У отца стритрейтерши Мары Багдасарян аннулировали российский паспорт

Отца известной московской стритрейтерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства, при том что Эльмар Багдасарян прожил в РФ практически всю свою жизнь.

Об аннулировании российского гражданства его клиента 9 ноября сообщил адвокат Давид Кемулария. По его словам, столичный полицейский главк признал Эльмара Багдасаряна не приобретшим гражданство в установленном законом порядке. Паспорта, уверено ведомство, мужчина получал незаконно. Пока отцу стритрейсерши предложили получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, а уж потом хлопотать о получении гражданства, сообщает РИА Новости.

При этом Багдасарян жил в России, в Ростовской области, до 1991 года.

«Он [паспорт] был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», – заявил юрист семьи.





Второго гражданства его клиент не имеет.

Напомним, про дочь Эльмара Мару часто пишет пресса. Девушка на своем «Мерседесе» и на чужом «Гелендвагене» не раз была замечена в превышении скорости в компании золотой молодежи. Отобранные права и штрафы мало что меняли в поведении гонщицы.