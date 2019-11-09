«Кто рассыпал, неизвестно». Смольный не смог объяснить появление реагента на дороге у «Московских ворот»

Расследование комитета по благоустройству не смогло установить, кто утром 9 ноября рассыпал соль на проезжей части и тротуарах у метро «Московские ворота».

«Это зона за трамвайными путями, по которой транспорт не ездит и которая не входит в площадь уборки. Кто там рассыпал соль, пока не известно», – рассказал «Фонтанке» и.о. главы ведомства Сергей Малинин, который ранее пообещал разобраться в произошедшем.

Слухи о возобновлении использования реагента появились после смены руководства комитета по благоустройству. 1 ноября свой пост покинул многолетний председатель ведомства Владимир Рублевский, главный идеолог «бессолевой диеты». Возглавивший комблаг после него Сергей Малинин пообещал сохранить подход предшественника.

9 ноября читатели «Фонтанки» заметили рассыпанный реагент возле метро «Московские ворота». Но в комитете утверждают, что не меняли регламент уборки.



