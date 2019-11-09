Туктамышева заняла третье место на соревнованиях в Китае. Первое место заняла москвичка Щербакова
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на соревнованиях четвёртого этапа Гран-при Cup of China в Чунцине, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России 9 ноября. Ее результат составил 209,10 балла.
Первое место также досталось россиянке – Анне Щербаковой. 15-летняя москвичка по сумме двух оценок набрала 226,04 балла, что на 1,72 балла хуже её личного рекорда. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,08).
Еще одна фигуристка из Петербурга, Софья Самодурова, стала пятой.
Подробнее о молодом поколении российских фигуристок – в тексте «Фонтанки».