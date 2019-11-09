«Выражаем глубокие соболезнования». В Госуниверситете шокированы новостями о своем доценте и расчлененной ученице

Санкт-Петербургский государственный университет отреагировал на информационные сообщения об убийстве и надругательстве над телом выпускницы исторического факультета, чьи руки были найдены в Мойке, а голова – в квартире доцента Соколова.

«В Университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПбГУ.

Историк Соколов был вытащен из реки Мойки утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли две женские руки. Во время обыска в соколовской квартире обнаружили само тело с отрезанной головой и окровавленную пилу. Доцент кафедры истории СПбГУ Олег Соколов – известная своей одиозностью личность. Его страстью была наполеоновская эпоха. Жертвой, по предварительным данным, стала бывшая ученица Анастасия Ещенко. Молодую женщину и 63-летнего ученого связывали, судя во всему, не только рабочие отношения.



