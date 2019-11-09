В Лисьем Носу загорелись два катера

Два катера загорелись на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга днем 9 ноября.

О происшествии сообщили в ГУ МЧС по городу. Огнеборцев в поселок Лисий Нос вызвали в 12.18. На причале в районе Приморского проспекта, 140, горели два водных судна.

«На пришвартованном у причальной стенки катере "Рапсодия" размером 5х30 метров происходит горение на верхней и средней палубах, а также у пришвартованного рядом катера "Жемчужина" размером 5х20 метров происходит горение верхней палубы», – отметили в ведомстве.

До локализации с огнем боролись по повышенному номеру сложности 1-бис. В 12.59 распространение пламени ограничили.





По предварительным данным, никто не пострадал.