«Здесь ты можешь выйти и кричать, как бешеная собака». Как наорать на незнакомца и не получить за это по лицу

В Петербурге запустили самую громкую баттл-площадку в России. Участники должны задавить оппонента с помощью крика. Никаких слов и никаких прикосновений. «Фонтанка» увидела это и тоже немного поорала.

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Очередной баттл под названием «Давай орать» проходил в одном из баров на Владимирском проспекте. Барная стойка с информацией крупным шрифтом о дешевых напитках по 100 рублей, перед ней небольшой танцпол с диджейским пультом и видавшим виды пианино, второе такое же небольшое помещение с простыми угловатыми столиками и стульями, туалет. Аскетичный интерьер в лучших традициях Думской улицы.

Мероприятие было намечено на восемь часов вечера. Народ стал подтягиваться раньше. В ожидании начала молодые люди интеллигентного вида о чем-то болтали друг с другом и мирно смеялись в ожидании баттла. Не верилось, что через несколько минут кто-то из них начнет орать, как сумасшедший.

– Кто хочет орать, кладем бумажки со своим именем или никнеймом в дешевый стакан! – прокричал Саша Дружко, один из соавторов проекта.

Из-за кулис вышел другой идейный вдохновитель – Сергей Бурый. Спортивный журналист в обычной жизни предстал перед публикой с веревкой, завязанной на шее, задранной штаниной и с шаманским бубном.





– Всем молчать!!! – с надрывом вдруг прокричал он. Через несколько секунд, когда все замолчали, Сергей продолжил уже спокойным голосом: – У нас всего несколько простых правил.

Это напомнило сцену из «Бойцовского клуба». Даже обстановка полуподвального помещения была чем-то похожей. Казалось, что сейчас прозвучит что-то вроде: «Первое правило – никому не рассказывать про "Давай орать"…» Но обошлись без этого.

Каждый баттл состоит из двух раундов. В первом участники орут по очереди, во втором – одновременно. Каждая попытка длится 1 минуту 15 секунд. Пары определяются случайным образом. Первый бой – показательный, с участием самого Бурого, чтобы собравшиеся поняли, что их ожидает. Его соперник начал первым. В основном он просто орал под ритм бубна, который постепенно ускорялся. Сергей выступил оригинальнее: помимо собственно самого крика он снимал ботинки, швырял их в разные стороны, хлестал веревкой пол. Победителя в этой паре не выявляли, но было очевидно, кто выиграл. Также стало понятно, что «Давай орать» это совсем не про шум, как и «Бойцовский клуб» не про драки.

Смотреть в новом окне Константин Селин/«Фонтанка.ру»

– Однажды я сидел дома, меня все достало, и захотелось орать, – объяснял потом Сергей. – Но орать я не мог, потому что нужно было поместить себя в какое-то соответствующее для этого пространство. Например, сюда, где я могу почувствовать себя спокойно. Дома у меня это не получится, потому что семья. Они бы поняли меня, но это будет не очень хорошо с моей стороны. На работе я тоже не люблю орать, потому что для меня это несовместимые вещи. А здесь ты от себя все отрезаешь и просто орешь.

- Откуда вообще появилось желание орать?

– Думаю, это просто моя психологическая неполноценность, как и у любого человека. Я не всегда могу высказать человеку в лицо все, что я о нем думаю, как и многие из нас, наверное. Ну и вообще я не очень люблю, когда люди оскорбляют друг друга, дерутся. А здесь ты можешь проявить себя полностью. Здесь ты снимаешь с себя провонявшую социумом одежду, становишься голым человеком, таким, какой ты есть. Когда человек орет, все видят, какой он есть на самом деле. Тут нельзя скрыться.





- А не хочется ли в такие моменты перейти на слова?

– Так это уже есть, это баттл-рэп. А здесь ты просто нечленораздельно орешь. Как это делали первобытные люди. Хотя они, скорее всего, поубивали бы в итоге друг друга и съели. А так как у нас запрещен каннибализм, поэтому можно просто орать, и все будет нормально.

- Поэтому вы придумали бубен?

– Да, он придает этому действию шаманизма, первобытности, безумия. И он очень подходит. Просто без всего орать не хочется. Когда же ты чувствуешь ритм бубна, сразу что-то заводится. Многие приходят к нам не совсем понимая, что их ожидает. Но они видят первый бой и сразу хотят поучаствовать. Это как безумное караоке. Отличие в том, что в караоке над тобой посмеются, если ты плохо споешь, а здесь ты можешь выйти и орать, как бешеная собака. Ты можешь орать как угодно и что угодно. И у каждого человека будет свой образ. И это будет естественно и хорошо. Здесь нет вообще никаких рамок.

Баттлы шли друг за другом. Участники орали в уши соперникам, прыгали вокруг друг друга, делали вертушки, изображали обезьян. Все это выглядело дико и круто одновременно. Рассказывают, что в одном из предыдущих баттлов один участник зацепился за осветительный прибор на потолке и так и провисел большую часть раунда, продолжая при этом орать. Естественно, он победил. В основном баттлились мальчики. Но ближе к концу к ним присоединились девочки. Одна из них просто упала на колени и стала визжать. Слишком просто, по сравнению с другими выступлениями, но драматично.

Корреспондент «Фонтанки» тоже решил испытать себя. Главным открытием стало то, что это довольно сложно физически. Если не рассчитать силы и начать орать без остановки с первой секунды своего раунда, делая при этом какие-нибудь кульбиты, к концу банально выдыхаешься.

– Раньше раунды длились по две минуты, и это была реальная жесть, – делился впечатлениями один из ветеранов «Давай орать».

После окончания баттла ощущения были странными: усталость, опустошение и… облегчение. Кажется, это неплохая альтернатива приему у психотерапевта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»