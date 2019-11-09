В квартире доцента Соколова найдена голова его ученицы. У них была общая страсть. И любовь к истории Франции

Анастасия Ещенко/facebook.com

Найденные в реке Мойка и квартире историка Олега Соколова части тела, скорее всего, принадлежали уроженке Краснодарского края. Выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с доцентом кафедры истории работала над научными публикациями о Наполеоне. Но их отношения явно выходили за рамки формата «учитель–ученица».

Предварительную информацию о личности убитой и расчленной сообщает 47news. Женское тело и голова были найдены 9 ноября на Мойке, 82, – в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова. Следствие считает, что жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.

Последние три года она часто ездила в Москву в одном купе с Соколовым, у которого, собственно, и училась. У них есть совместные научные работы – в частности «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг.» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена».

Кандидат исторических наук Олег Соколов сейчас находится в Мариинской больнице с переохлаждением. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились две отрезанные женские руки.



