Только в одном регионе России мужчин больше, чем женщин. Социологи назвали, в каком

Росстат назвал единственный регион в России, где мужское население преобладает. Он находится за Уралом. А вот центр страны, наоборот, страдает от нехватки представителей сильного пола.

Статистику 9 ноября публикует «Российская газета». Сухие цифры говорят: женщин в отечестве 53,77%, то есть хоть не на много, но больше. Представители сильного пола численно преобладают только в одном субъекте, на Чукотке. Преимущество, впрочем, минимальное: 50,11% против 49,89%.

Примерно равное соотношение мужчин и женщин – в четырех регионах страны. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57% мужчин), Камчатка (49,57%) Чечня (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49,0%).

В остальных областях, краях и республиках женщин значительно больше. Особенно нехватка мужского народонаселения ощущается в Ярославской (44,65%), Ивановской областях (44,69%), Ингушетии (44,74%), Тульской области (44,83%), Петербурге (44,86%) и Новгородской области (44,88%).





В Росстате таким данным не удивляются: в стране рождается больше мальчиков, но к 30–39 годам соотношение двух полов выравнивается, а к пенсии число женщин уже значительно превосходит число мужчин.

В среднем же по России, перефразируя известную песню, на 1156 девчонок 1000 ребят.