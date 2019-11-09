На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину. Ранее скульптуру критиковал градсовет

На Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга установили памятник Даниилу Гранину.

Как сообщает 9 ноября «Коммерсант», возле монумента ведутся работы по благоустройству. Официальное открытие памятника ранее планировали на 15 ноября в рамках Петербургского международного культурного форума.

Автором монумента к 100-летию со дня рождения писателя является скульптор Евгений Бурков. Проект памятника был выбран по конкурсу. Но внешний вид скульптуры согласовывали долго: авторам пришлось переделать гранитный постамент так, чтобы не привлекать скейтеров, решить вопрос с «неподходящими» фонарями и шрифтом в надписи «Даниил Гранин», который членам Градостроительного совета при обсуждении показался сначала слишком грубым, а затем чересчур витиеватым. Наконец, в сентябре главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев утвердил окончательный вариант памятника.



